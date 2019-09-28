Лавров назвал неприемлемой ситуацию с невыдачей виз делегатам ГА ООН

<img src="//img.gazeta.ru/files3/453/12691453/RTS23BCU-pic905-895x505-93521.jpg">

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с Госсекретарем США Майком Помпео обсудил ситуацию о невыдачи американских виз российским делегатам Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, такая ситуация является неприемлимой, а также препятствующей двустороннему диалогу.

«Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах», — сказал Лавров.

Некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Ранее в Совфеде объяснили, почему в США не дали визы российским дипломатам.