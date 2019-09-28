Лавров рассказал о «стимуляции» нормальных отношений между США и Россией
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать нормализации отношений между российскими и американскими дипломатами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр отметил, что Москва будет пытаться вернуть в «нормальное русло» отношения между США и Россией, хотя бы в контексте взаимодействия между дипломатами стран.
Он также отметил, что результат не польностью зависит от российской стороны, а также добавил, что Москва будет искать «стимулирующие меры» для этого.
Ранее сообщалось, что Лавров назвал условие, при котором США готовы обсуждать ДРСМД.