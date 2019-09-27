Лавров оценил возможную публикацию стенограмы диалога Трампа и Путина

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможную публикацию стенограмм переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Насчет стенограмм телефонных переговоров. Меня в принципе мама, когда воспитывала, она сказала, что читать чужие письма - это неприлично. Я все-таки привык из этого исходить», — сказал он.

Министр отметил, что это тем более касается писем людей, которые занимают главенствующие посты.

Также он добавил, что есть традиции и приличия, предполагающие определенный уровень конфиденциальности и согласования этих вопросов.