Источник: следствие по крушению МН-17 подгоняет задачи под готовый ответ

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На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует крушение малайзийского Boeing в Донбассе, подгоняет свои задачи под заранее готовый ответ, заявил высокопоставленный российский дипломатический источник в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, на призыв короля Нидерландов сотрудничать со следствием должны обратить внимание страны, которые заявили о доказательствах причастности России к трагедии сразу после крушения самолета.

Он подчеркнул, что все доказательства в отношении российской стороны не были до сих пор предъявлены.

«Нидерланды, не дожидаясь завершения следствия, обвинили РФ в гибели рейса MH17. Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения», — сказал источник.

Кроме того, он напомнил, что в ходе уголовного расследования не были учтены переданные российской стороной первичные данные радиолокационного наблюдения.

Дипломатический источник заключил, что это не Россия «отказывается работать» со следствием, а ССГ подгоняет задачу под заранее известный ответ.

Ранее сообщалось, что Минобороны направило Нидерландам данные о сбившей MH17 украинской ракете.