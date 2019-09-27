Источник: следствие по крушению МН-17 подгоняет задачи под готовый ответ

Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует крушение малайзийского Boeing в Донбассе, подгоняет свои задачи под заранее готовый ответ, заявил высокопоставленный российский дипломатический источник в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, на призыв короля Нидерландов сотрудничать со следствием должны обратить внимание страны, которые заявили о доказательствах причастности России к трагедии сразу после крушения самолета.

Он подчеркнул, что все доказательства в отношении российской стороны не были до сих пор предъявлены.

«Нидерланды, не дожидаясь завершения следствия, обвинили РФ в гибели рейса MH17. Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения», — сказал источник.

Кроме того, он напомнил, что в ходе уголовного расследования не были учтены переданные российской стороной первичные данные радиолокационного наблюдения.

Дипломатический источник заключил, что это не Россия «отказывается работать» со следствием, а ССГ подгоняет задачу под заранее известный ответ.

Ранее сообщалось, что Минобороны направило Нидерландам данные о сбившей MH17 украинской ракете.