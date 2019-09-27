Помпео и Волкер вызваны на допрос в конгресс по «украинскому делу»

Палата представителей Конгресса США вызвала на допрос госсекретаря Майка Помпео из-за скандала с разговором Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.

Также на допрос был вызван специальный представитель США в НАТО Курт Волкер.

Также в Конгрессе сообщили, что у них запланированы смещения пяти должностных лиц госдепартамента, которые были упомянуты в связи с расследованием.

Ранее сообщалось, что специальный представитель США в НАТО Курт Волкер выступил посредником в переговорах адвоката президента США Дональда Трампа — Рудольфа Джулиани с украинскими чиновниками.