Лавров назвал условие, при котором США готовы обсуждать ДРСМД

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США хотят подключить к обсуждению предложения России о введении моратория на ракеты средней и меньшей дальности третьи страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, во время переговоров с госсекретарем США Майком Помпео была поднята инициатива России на обсуждение о взаимном моратории на развертывание этого класса ракет.

Лавров добавил, что он также предложил сделать соответствующее объявление и подумать о том, чтобы начать в скором времени работу по подготовке продления договора о стратегических наступательных вооружениях.

Помпео согласился обсудить эти темы, однако напомнил, что США готовы поднимать темы только при третьих странах.

«Мы будем не против любых форматов при понимании, что все участники, которых Соединенные штаты хотели бы пригласить, ответят на эти приглашения», — заключил российский министр.

Ранее глава МИД Китая заявил о негативных эффектах выхода США из ДРСМД.