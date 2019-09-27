Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном

Американский Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия и США должны найти приемлемый путь для совместной работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на встречи обсуждались двусторонние вопросы и ряд мировых вызовов, в том числе контроль над вооружением.

Помпео добавил, что между Москвой и Вашингтоном действительно имеются разногласия, однако нужно найти конструктивный путь для продвижения вперед.

«Мы работали вместе раньше - мы можем сделать это снова», — отметил он.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Помпео заняла меньше часа.