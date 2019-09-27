Лавров заявил о тщетности санкционного давления на Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майком Помпео подчеркнул тщетность санкционного давления на Москву, передает ТАСС.

Он также отметил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном.

Ранее МИД России заявил, что Соединенные Штаты своими новыми санкциями против России «превзошли себя в собственном безрассудстве».

Согласно ведомству, новые антироссийские санкции США, которые были введены против некоторых граждан России, а также нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года.