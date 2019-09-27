Финансовый комитет США уличил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с Россией

Финансовый комитет сената США опубликовал материалы расследования, в которых Национальная стрелковая ассоциация (NRA) действовала в интересах России перед выборами американского президента в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе выдвигается два главных тезиса против NRA – действия в российских интересах, а также нарушение имеющегося статуса свободного от налогообложения.

Кроме того, комитет заявил якобы о вмешательстве арестованной гражданки России Марии Бутиной в президентские выборы.

По мнению сенаторов, действия Бутиной были направлены на получение политического доступа внутри США, используя NRA.

Так, в документе сказано, что граждане России «углубляли личные взаимоотношения» с представителями NRA, которые приезжал в Москву в конце 2015 года, а также пытались использовать американцев для «сговора».

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал рассекретить документы по «российскому вмешательству» в выборы США.