Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области

Победивший на выборах 8 сентября губернатора Мурманской области Андрей Чибис, с марта 2019 года временно исполнявший обязанности главы региона, в пятницу вступил в должность, передает ТАСС.

По итогам выборов главы региона Чибис победил, набрав 60,07% голосов. Явка на выборах превысила 35% против чуть более 30% на аналогичных выборах в 2014 году.

«Я хочу сказать, что помимо тех навыков, которые ему дали, он сам по себе очень талантливый государственный управленец с навыками такого социального инженеринга, — охарактеризовал Чибиса политолог Марат Баширов. — Он очень легко работает с социальными сетями, то есть разъясняет действия власти, зачем она такие решения принимает или почему нельзя принимать такие решения.

А с другой стороны, его опыт работы в госструктуре, он был заместителем министра по вопросам ЖКХ, у него воспиталась такая хорошая управленческая хватка, то есть умение ставить задачи, соблюдать тайминг и соответственно спрашивать. Но не так, как это иногда принято, с окриками, а все по делу, конкретно.

Эти качества его делают губернатором, которого в Мурманской области запомнят, потому что ему удастся, я в этом абсолютно не сомневаюсь, очень много поменять особенно в тех областях, которые он сам хорошо чувствует, это строительство и ЖКХ.

«Ну и, конечно, все остальные [области] он не упустит. <…> Я хочу поздравить жителей Мурманской области – они сделали правильный выбор и не пожалеют об этом выборе», — отметил эксперт.