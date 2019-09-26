МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва сейчас ждет реакции на это предложение со стороны других представителей международного сообщества.

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — отметил Рябков.

Дипломат также подчеркнул, что данная проблема «высветилась «во весь рост». По его мнению, США пренебрегает абстрактным международным правом, своими обязательствами той страны, которая в 1947 году приняла у себя штаб-квартиру ООН и заключила соответствующие соглашения.

Ранее в Госдуме предложили отомстить за невыдачу виз российской делегации ООН запретом грин-карт.