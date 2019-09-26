Зеленский был поражен публикацией своих слов после разговора с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский полагал, что американская сторона опубликует лишь свою часть его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что разговоры между президентами независимых государств не всегда должны публиковаться, так как порой во время них обсуждаются планы, которые лучше оставить в закрытом доступе.

«Но я не боюсь совсем. Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что не хочет, чтобы Украина была вовлечена в выборы другой страны.

Ранее Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.