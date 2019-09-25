Минюст США не нашел нарушений в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

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Сотрудники подразделения Минюста Соединенных Штатов, которые занимаются уголовными вопросами, изучили стенограмму телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает CBS News.

Согласно ведомству, оно не нашло никаких признаков нарушения закона со сторона президента США.

Там уточнили, что дело по данному событию в итоге было закрыто.

Кроме того, в Минюсте добавили, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование против сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Однако, добавили в ведомстве, нет никаких признаков того, что он вынудил собеседника пойти на это.

Ранее Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.