Глава японского МИД выразил желание сотрудничать с Россией
Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на первой встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил желание тесно сотрудничать с Россией в вопросе совместной хозяйственной деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я хочу с вами, господин Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности», — сказал японский министр.
Он отметил, что является ответственным лицом за японо-российские переговоры по мирному договору.
Также Могэти заявил, что задаст Лаврову один вопрос, но только после того, как пресса покинет зал переговоров.
Российский министр с улыбкой на лице спросил, почему у его коллеги только один вопрос.
Встреча проходила на полях Генассамблеи ООН.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора, даже если это непросто.