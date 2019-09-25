Глава японского МИД выразил желание сотрудничать с Россией

Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на первой встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил желание тесно сотрудничать с Россией в вопросе совместной хозяйственной деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я хочу с вами, господин Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности», — сказал японский министр.

Он отметил, что является ответственным лицом за японо-российские переговоры по мирному договору.

Также Могэти заявил, что задаст Лаврову один вопрос, но только после того, как пресса покинет зал переговоров.

Российский министр с улыбкой на лице спросил, почему у его коллеги только один вопрос.

Встреча проходила на полях Генассамблеи ООН.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора, даже если это непросто.