Лавров рассказал о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что предложение Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру в Сочи было дальновидным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, такое заявление он сделал на фоне последнего визового скандала между Россией и Соединенными Штатами.

Некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в 74-й Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

По словам министра, в связи со сложившейся ситуацией придется ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН.

Здесь он вспомнил, как при создании ООН обсуждалось месторасположение штаб-квартиры организации, и как Сталин предложил ее разместить в Сочи.

«Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.