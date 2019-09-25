Лавров рассказал о действиях России при вступлении Грузии в НАТО
close
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что при вступлении Грузии в Североатлантический альянс Москва не начнет войну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Войну мы не начнем, это я вам обещаю», — отметил Лавров.
Однако, добавил министр, отношения России с НАТО будет серьезно подорваны.
Кроме того, отношения испортятся и с теми странами, которые своей главной задачей считают присоединение к военному альянсу, уточнил Лавров.
Ранее Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.