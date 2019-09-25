Лавров рассказал о действиях России при вступлении Грузии в НАТО

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что при вступлении Грузии в Североатлантический альянс Москва не начнет войну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Войну мы не начнем, это я вам обещаю», — отметил Лавров.

Однако, добавил министр, отношения России с НАТО будет серьезно подорваны.

Кроме того, отношения испортятся и с теми странами, которые своей главной задачей считают присоединение к военному альянсу, уточнил Лавров.

Ранее Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.