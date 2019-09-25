Трамп раскритиковал Меркель из-за политики по Украине

Лидер США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским негативно высказался о Германии и других странах Европы из-за недостаточного оказания помощи Украине. Об этом свидетельствует опубликованная стенограмма на сайте Белого дома.

По мнению Трампа, американская сторона много делает для Украины.

«Мы тратим много усилий и много времени. В разы больше, чем европейские страны», — заявил глава США.

Все что они делают – это говорят и думают, отметил Трамп.

Американский лидер также сказал, что общался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о помощи Украине, однако кроме слов, она ничего не сделала.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.