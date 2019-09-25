Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, назвал свою главную задачу на посту главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это завершение войны в Донбассе.
«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием», — сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что это должно произойти не ценой жизни жителей Украины, а также не ценой свободы или права государства на собственный выбор.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.