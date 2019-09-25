В Госдуме предложили отомстить за невыдачу виз делегации ООН запретом грин-карт

В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам России участвовать в лотерее на получение грин-карт США. Об этом информирует РИА «Новости».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США проводят данную процедуру исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии».

Однако Россия не может проигнорировать решение Соединенных Штатов Америки о невыдаче виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Именно в ответ на данный инцидент российская сторона задумалась о запрете мероприятий, подобных лотереи грин-карт.

Именно эта мера, по мнению депутатов, максимально привлечет внимание мировой общественности к сложившемуся визовому конфликту.

Чтобы остановить выдачу россиянам грин-карт, российские власти могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, либо затруднить работу агентств, помогающих в вопросах оформления документов для участников лотереи.

Ранее российские сенаторы не получили визы в США для участия в ГА ООН.