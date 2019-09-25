Мадуро признался, что ему комфортно в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с Владимиром Путиным отметил, что Москва и Каракас «могут совместно преодолевать любые трудности», передает РИА «Новости».

Он добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также «посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей, и выстроить планы на будущее».

«Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь», — добавил Мадуро.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы.