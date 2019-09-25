Сторонники импичмента Трампа не получили большинства в Конгрессе

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Представители Конгресса, которые поддержали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, не имеют большинства. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно опубликованным данным, процедуру импичмента поддержали 203 представителя. 87 законодателей склоняются к отрицательной по отношению к импичменту позиции: среди них 71 республиканец и 16 демократов. Также газете не удалось получить голоса еще 145 членов Палаты представителей.

В газете The Washington Post также были опубликованы подсчеты. Согласно их статистике, 194 представителя выступают за проведение импичмента, продолжение проведения расследования поддерживают 40 человек.

Отмечается, что всего в Палате представителей 435 членов, большинство мест у демократов — 235 человек.

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.