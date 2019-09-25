Отказ Украины от участия в ПАСЕ из-за России назвали «перфомансем»
Представитель России при ПАСЕ Иван Солтановский осудил решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ. Об этом сообщают «Известия».
Он заявил, что представители Украины не готовы отстаивать свою позицию в честной полемике, что означает их отказ от «представления своих избирателей на международной площадке».
По мнению Солтановского, украинские депутаты привыкли «устраивать истерики и перфомансы», а также «сыпать голословными обвинениями».
Кроме того, российский представитель добавил, что делегаты от Украины не привыкли к серьезной работе, выслушивая чужую позицию и аргументируя свою.
«Конечно, такой подход достоин лишь сожаления», — сказал Солтановский .
Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.