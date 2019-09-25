Зеленский пригласил Трампа на Украину по-английски

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что намерен пригласить американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину. Об этом сообщается на странице офиса президента Украины в фейсбуке.

В социальной сети было опубликовано видеообращение украинского лидера, где Зеленский отметил поддержку властей США как политическую, так и инвестиционную.

Президент Украины рассказал, что визит президента США на Украину не было уже много лет

«The Time to visit Ukraine (Время посетить Украину — примечание «Газеты.Ru»)», — сказал Зеленский.

После он выразил надежду на то, что страны договорятся о визите американского лидера. Кроме того, глава Украины предложил посетить страну и лидерам других стран.

Ранее сообщалось, что Зеленский надеется на крутые отношения с США.