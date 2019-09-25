Макрон вспомнил Солженицына на Генассамблее ООН

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Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говоря о построении мира, вспомнил слова русского писателя Александра Солженицына. Об этом сообщает РИА «Новости».

Французский лидер обратился к мировому сообществу и призвал лидеров стран проявлять смелость в построении мира.

Маркон напомнил о речи, которую Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году. Политик отметил, что слова русского писателя его часто сопровождали.

Президент Франции призвал политиков «вернуться к смелости», которая отражается в умении строить мир и взять на себя ответственность.

«Построение мира — это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия», — заявил Макрон.

Он также отметил важностьтребовательное сближения позиций, которое происходит в транспарентной манере.

Ранее сообщалось, что Макрон процитировал Достоевского на встрече с Путиным.