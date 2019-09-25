Трамп назвал «охотой на ведьм» импичмент из-за звонка Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало проведение процедуры его импичмента в Конгрессе США. Об этом он написал в твиттере.

По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить «важный день в ООН», а также заявил, что такие процессы портят репутацию страны.

Кроме того, президент США назвал процедуру импичмента «шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм». Трамп также отметил, что в Конгессе США «даже расшифровку звонка (с президентом Украины Владимиром Зеленским — примечание «Газеты.Ru») не читали».

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа.