В США началась процедура импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс США начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что до этого в истории США процедура импичмента осуществлялась лишь три раза.
Согласно правилам проведения импичмента, процедура предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, которых обвиняют в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях», посредством отстранения от должности.
Пэлоси подчеркнула, что никто, не может быть выше закона, в том числе и американский президент.
Ранее сообщалось, что более половины демократов США поддержали импичмент Трампа.