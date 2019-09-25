В США началась процедура импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс США начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что до этого в истории США процедура импичмента осуществлялась лишь три раза.

Согласно правилам проведения импичмента, процедура предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, которых обвиняют в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях», посредством отстранения от должности.

Пэлоси подчеркнула, что никто, не может быть выше закона, в том числе и американский президент.

Ранее сообщалось, что более половины демократов США поддержали импичмент Трампа.