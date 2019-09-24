Более половины демократов США поддержали импичмент Трампа

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Число демократов в палате представителей, которые поддерживают расследование деяний президента страны Дональда Трампа и его импичмент, растет. Об этом сообщает СNN.

По данным телеканала, за возможную процедуру импичмента уже выступили 162 демократа из 235.

По словам кандидата в американские президенты от демократов Эндрю Янга, импичмент — это правильное решение.

«Учитывая последние действия президента, я считаю, что импичмент — это верный путь вперед», — добавил Янг.

Он назвал вопиющим то, что Трамп обратился к иностранному лидеру за политической помощью в обмен на финансовые выплаты.

Ранее сообщалось, что Белый дом не удивился желанию Пелоси инициировать импичмент Трампа.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.