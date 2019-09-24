Белый дом не удивился желанию Пелоси инициировать импичмент Трампа

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В Белом доме не удивились словами спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая якобы выступила за официальное расследование деяний главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Услышав эту новость Гришэм сказала: «ничего нового».

По ее мнению, это обычная политика демократов. Однако она пристыдила демократическую партию за то, что они «кричат об импичменте», пока Трамп представляет страну на заседании Генассамблеи ООН.

Ранее СМИ писали, что Пелоси начнет расследование против Трампа.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.