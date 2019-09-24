В Совфеде объяснили, почему в США не дали визы российским дипломатам

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал отказ в визах для российских дипломатов, которые собирались участвовать в Генассамблее ООН. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК.

По его словам, отказы в выдаче виз не было, их просто не успели вовремя сделать. Из-за этого дипломаты не смогли «сесть на борт и улететь».

Сенатор добавил, что визы могу дать и в последний день Генассамблеи.

«Это не запрет, но это издевательство. Причем это издевательство не над нами [Россией], а над ООН», — заявил Климов.

Ранее в МИД назвали «возмутительной» невыдачу виз США членам делегации РФ.