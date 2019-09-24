Россия и Япония должны найти способ заключить мир, считают в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора, даже если это непросто. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас передать Японии ряд островов южной части Курил «практически невозможно».

Он добавил, что у президента России Владимира Путина есть четкая политическая позиция, которая предполагает поиск путей заключения мирного договора с Японией.

«И эти попытки, эта работа будет продолжена, потому что это в наших интересах», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что Япония – это «важный, великий сосед России».

Ранее сообщалось, что глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор.