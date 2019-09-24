Лавров поднимет тему невыдачи виз США в свое выступление на ГА ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планирует включить в свое основное выступление в Нью-Йорке вопрос о невыдаче Соединенными Штатами виз российской делегации, которая собиралась принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

По его словам, об этом Лавров сказал ему в личной беседе.

«Он мне подтвердил, что намерен включить эту тему в свое основное выступление с трибуны Генассамблеи ООН», — заявил Косачев.

Глава комитета также добавил, что Лавров планирует обговорить эту тему с руководством ООН — ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем и с руководителями делегаций, которые и являются лицом организации.

Косачев отметил, что оставлять это просто так ни в коем случае нельзя. За отказом в выдаче виз однозначно последуют ответные шаги со стороны России. Они будут избраны исходя из реакции международного сообщества.

Ранее российские сенаторы не получили визы в США для участия в ГА ООН.