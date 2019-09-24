Пушков отреагировал на невыдачу виз США российским сенаторам

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на решение США не выдать визы для визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке российским сенаторам.

В своем твиттере он написал, что это особый случай.

«В посольстве США назвали «частным случаем» отказ в визе ряду членов СФ и дипломатов для участия в ГА ООН. Нет, это не частный, а совершенно особый случай: сенаторы ехали не к ним в гости, а на ГА. США вообще не имели права им отказывать», — написал он.

Пушков добавил, что это была сознательная и продуманная акция.

Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США.