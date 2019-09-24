Джонсон заявил, что уважает решение суда о незаконной приостановке работы парламента
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Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство выполнит решение Верховного суда, признавшего незаконной приостановку работы парламента, сообщает Reuters.
По словам Джонсона, правительство уважает решение Верховного суда.
При этом премьер-министр заявил, что он «категорически не согласен» с решением ВС.
Ранее Верховный суд Соединенного королевства постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента.