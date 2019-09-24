Джонсон заявил, что уважает решение суда о незаконной приостановке работы парламента

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице, 26... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице, 26...
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице, 26...
Dylan Martinez/Reuters

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство выполнит решение Верховного суда, признавшего незаконной приостановку работы парламента, сообщает Reuters.

По словам Джонсона, правительство уважает решение Верховного суда.

При этом премьер-министр заявил, что он «категорически не согласен» с решением ВС.

Ранее Верховный суд Соединенного королевства постановил, что премьер-министр Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента.

Британский парламент возобновит работу 25 сентября.