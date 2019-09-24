Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, политика России уделяет достаточно внимания проблемам в области климата.

Лидер движения подростков «Марш за климат» Грета Тунберг заявила, что ее молодых последователей не остановить и они добьются успеха. Известно, что подросток пересекла Атлантический океан на гоночной яхте Malizia II для выступления в саммите ООН по изменению климата.

Песков заметил, что Кремль уделяет внимание не истории активистки, а тем вопросам, которые она затрагивает. Он напомнил, что Россия в том числе подписала Парижское соглашение по климату.

«Экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира.