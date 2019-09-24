Суд Испании разрешил перенос останков диктатора Франко

Верховный суд Испании разрешил перенос останков диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, останки политического лидера, умершего в 1975 году, перенесут из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида.

«Суд отклонил обжалование семьи [Франко]», — говорится в сообщении.

Правительство страны намерено захоронить кости диктатора на кладбище в Эль-Пардо, однако его внуки настаивали на склепе собора Альмудена в столице.

Ранее сообщалось, что названа дата эксгумации останков Франко.