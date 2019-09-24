Москва выразила протест США из-за невыдачи виз членам российской делегации

Москва выразила протест заместителю главы дипмиссии США в России протест из-за невыдачи американских виз членам российской делегации, которые направлялись на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Как отмечается, соответствующая нота уже была передана представителю США.

«Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН», — заявил Рябков.

Американская сторона заверила, что визы не были предоставлены из-за технических трудностей, а также россияне якобы несвоевременно подали документы.

Ранее сообщалось, что отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД.