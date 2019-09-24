В Госдуме предложили ответ на невыдачу виз российским сенаторам

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сменить американских дипломатов в России после того, как США отказались выдать визы российским сенаторам для поездки на Генассамблею ООН, передает РИА «Новости».

Он заявил, что невыдача виз нарушает международные обязательства, которые взяли на себя США как принимающая сторона.

Толстой добавил, что ответные действия России должны быть максимально жесткими, так как речь идет не о рядовом визите в США, а об участии в ассамблее ООН.

«Если они в этом не разобрались, то мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается, в тонкостях», - сказал Толстой.

Ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США.