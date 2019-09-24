WP: Трамп приказал заморозить финансовую помощь Украине до звонка Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп поручил директору административно-бюджетного управления страны Мику Малвейни временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн за неделю до телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента США.

Как отмечается, в середине июля распоряжение о приостановке транша было передано также в Министерство обороны и Госдепартамент страны.

Тогда американский лидер сообщил, что помощь задерживается из-за «процесса межведомственных согласований».

По словам источника газеты, в действительности Трамп решил приостановить выделения денег из-за опасений относительно коррупции в правительстве Украины.

Средства для украинского государства были разморожены 11 сентября, за неделю до сообщений в СМИ о том, что глава Вашингтона якобы сообщил Зеленскому очень важную информацию, из-за чего забеспокоились сотрудники спецслужбы.

Оппоненты Трампа посчитали, что президент попросил украинского коллегу начать уголовное дело на Хантера Байдена (сын политического противника Трампа — Джо Байдена), который ранее занимался бизнесом на Украине.

Другие же считают, что «размораживание» выделенных украинской стороне средств произошло в преддверии конца финансового года (заканчивается 30 сентября), а не из-за политического скандала.

Белый дом опроверг все высказывания в свой адрес. Американский лидер заявил, что они с Зеленским разговаривали о коррупции, не более того.

Ранее сообщалось, что адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани обвиняет Украину в отмывании $3 млн для сына Байдена.