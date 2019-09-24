Трамп отказался от посредников в отношениях с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Соединенных Штатов отсутствует необходимость в посредниках для выстраивания отношений с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление американский лидер сделал на полях в 74-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке в преддверии встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
«Иран хочет что-то сделать, и не думаю, что нам нужен посредник», — сказал Трамп.
Американский лидер также подтвердил, что у него не значится в планах никаких встреч с руководством Ирана в ООН.
Ранее Трамп пригрозил ударом по 15 важнейшим объектам Ирана.