Иран стоит за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявили главы стран Европы

Великобритания, Франция и Германия заявили о виновности Ирана за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

Совместное заявление сделали на полях сессии Генассамблеи ООН британский-премьер министр Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.

«Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в коммюнике.

Кроме того, страны выразили поддержку текущему расследованию, которое устанавливает детали произошедшего.

Ранее Джонсон уже обвинял Иран в нападениях на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.