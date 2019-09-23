Юрист отреагировал на призыв Украины изменить морскую границу с Россией
Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин оценил предложение украинского госучреждения «Госгидрография» инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между странами. Об этом сообщает RT.
По его словам, это предложение неперспективно, так как в его основе лежит принуждение.
«С точки зрения международного права, поскольку есть соглашения между Россией и Украиной, то возможно в рамках этого соглашения ставить какие-то вопросы», — сказал Ванин.
Юрист добавил, что не существует механизма для принуждения исполнять любые решения.
Также он отметил, что инициатива направлена на попытку обозначить украинские морские границы без вхождения Крыма в состав России.
Ванин призвал закрыть этот вопрос и не обсуждать тему, «которая всем уже неинтересна».
Ранее сообщалось, что на Украине хотят установить морскую границу с Россией.