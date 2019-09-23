Генсек ООН заявил о встрече Конституционного комитета в Сирии
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Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что конституционный комитет Сирии встретится в ближайшие недели, передает ТАСС.
По его словам, правительство Сирии совместно с сирийским комитетом по переговорам договорились создать Конституционный комитет.
Гутерриш добавил, что ведомство будет сбалансированным и инклюзивным, а также заслуживать доверие.
«Он соберется в Женеве в течение ближайших недель», - сказал генсек всемирной организации.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об окончании войны в Сирии и возвращении страны к состоянию мира.