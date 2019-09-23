Утвержден перечень типовых госуслуг в России

Правительство России утвердило перечень типовых государственных и муниципальных услуг, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом сообщает на сайте кабинета министров.

Как отмечается, всего в перечень включены 206 типовых государственных и муниципальных услуг. В правительстве пояснили, что нововведения помогут определить уровень субъектов страны и муниципальных образований по качеству предоставленных услуг, а также найти их погрешности.

В настоящее время в госреестре представлено более 220 тыс. услуг с различными подходами к их квалификации в качестве услуг.

Перечень будет использоваться в системе «Управление».

Ранее сообщалось, что правительство выделит около 7 трлн рублей на нацпроекты в 2020-2022 годах.