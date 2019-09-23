Китай захотел развивать отношения с Россией во всех сферах

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна хочет работать с российской стороной во всех сферах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в настоящее время отношения двух стран и стратегическое сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня.

Ван И выразил желание укреплять отношения России и Китая и продвигать их по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о желании США рассорить России и Китай.

Он также уточнил, что Соединенные Штаты хотят подорвать объединения и региональные интеграционные структуры, которые находятся вне американского контроля.