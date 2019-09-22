Названы время и место встречи Лаврова и Помпео

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров собираются встретиться в пятницу, 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя американского госдепартамента.

Как отмечается, такое заявление представитель госдепартамента США сделала на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По ее словам, встреча должна пройти в штаб-квартире ООН в 10.30.

Она также добавила, что позднее будет раскрыта повестка дня встречи.

Ранее Лавров рассказал, почему не прокатил Помпео на «Победе».