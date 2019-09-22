Названы время и место встречи Лаврова и Помпео
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров собираются встретиться в пятницу, 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя американского госдепартамента.
Как отмечается, такое заявление представитель госдепартамента США сделала на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По ее словам, встреча должна пройти в штаб-квартире ООН в 10.30.
Она также добавила, что позднее будет раскрыта повестка дня встречи.
Ранее Лавров рассказал, почему не прокатил Помпео на «Победе».