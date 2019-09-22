МИД РФ объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России разъяснило свою позицию относительно заключения в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа. Запись ведомства выложена «Вконтакте».

Согласно заявлению, СССР никогда не являлось союзником Германии, а подписание пакта стало вынужденным шагом.

В ведомстве уточнили, что данный документ позволил отсрочить начало войны практически на два года.

И это время, как отметили в МИДе, советская власть использовала для укрепления обороноспособности страны.

Тем самым, заключили в ведомстве, военные действия начались на более выгодных для СССР рубежах, а также были спасены сотни тысяч людей.

Ранее рассказывалось, как СССР присоединил Прибалтику.