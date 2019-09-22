Помпео объяснил, почему не опубликуют расшифровку разговора Трампа и Зеленского

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что публикация расшифровки разговоров мировых лидеров возможна только в чрезвычайных событиях, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимости в публикации телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского нет.

«Мы не публикуем транскрипты за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать», — заявил Помпео.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Баден попросил президента США Дональда Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который случился в июле.