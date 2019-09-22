Помпео призвал расследовать связи Байдена с Украиной

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Джо Байдена в ненадлежащем вмешательстве, чтобы защитить своего сына Хантера Байдена от расследования на Украине, передает Reuters.

«Байден вел себя неуместно», — сказал Помпео.

Госсекретарь США призвал расследовать действия Байдена.

Ранее Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.