Помпео призвал расследовать связи Байдена с Украиной
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Джо Байдена в ненадлежащем вмешательстве, чтобы защитить своего сына Хантера Байдена от расследования на Украине, передает Reuters.
«Байден вел себя неуместно», — сказал Помпео.
Госсекретарь США призвал расследовать действия Байдена.
Ранее Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.