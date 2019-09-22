Депутат Рады пообещал расследовать дело Байдена на Украине

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Бывший советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, один из претендентов на пост его заместителя и депутат Рады Антон Геращенко заявил, что в связи со скандалом, вызванным телефонным разговором президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, пообещал расследовать дело Джо Байдена.

По его словам, украинская сторона готова заняться расследованием связей сына Джо Байдена Хантера с газовой компанией Burisma Holdings.

Как уточнил Геращенко, на данный момент расследование не ведется.

Он сообщил, что оно начнется, как только появится официальный запрос.

Также Геращенко отметил, что Трамп сейчас находится в поисках компромата, способного дискредитировать его противника и кандидата на пост американского президента Байдена.

Ранее Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении Трампа и узнать о его разговоре с Зеленским.