Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудит мирный договор. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он также намерен поговорить со своим российским коллегой о развитии двусторонних отношений.

«Я намерен вести упорные переговоры, основываясь на нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал Мотэги.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что России и Японии нужно заключить мирный договор.