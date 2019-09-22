Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудит мирный договор. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он также намерен поговорить со своим российским коллегой о развитии двусторонних отношений.
«Я намерен вести упорные переговоры, основываясь на нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал Мотэги.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что России и Японии нужно заключить мирный договор.